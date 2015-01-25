Если Россию отключат от SWIFT, то ее экономику ждет коллапс - Климкин

Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я провел один день в Давосе, встречаясь со многими руководителями после встречи в Берлине. Даже там уже рассчитывают на то, что Россия по итогам этого года может иметь 6-8% падения ВВП. Если будет применено отключение SWIFT, то российскую экономику ожидает коллапс", - сказал Климкин.

Недавно Европарламент в своей официально принятой резолюции призвал ЕС рассмотреть возможность исключения России из гражданского ядерного сотрудничества и системы SWIFT.

Кроме того, по словам Климкина, в ЕС обсуждают расширение списка лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС, а также заморожены активы в европейских банках.

Также возможно расширение списка российских компаний, в отношении которых будут введены санкции.

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Глава МИД напомнил, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини четко сказала, что Россию ожидает ухудшения отношений с Евросоюзом.

"Уже никто не говорит не то что об отмене санкций, а о возможном ужесточении санкций, а также о помощи Украине", - сказал Климкин.

Напомним, Могерини созывает внеочередной Совет иностранных дел ЕС по ситуации в Украине.