Если Россию отключат от SWIFT, то ее экономику ждет коллапс - Климкин
В Европе всерьез обсуждают возможность отключения России от международной банковской системы передачи информации SWIFT.
Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я провел один день в Давосе, встречаясь со многими руководителями после встречи в Берлине. Даже там уже рассчитывают на то, что Россия по итогам этого года может иметь 6-8% падения ВВП. Если будет применено отключение SWIFT, то российскую экономику ожидает коллапс", - сказал Климкин.
Недавно Европарламент в своей официально принятой резолюции призвал ЕС рассмотреть возможность исключения России из гражданского ядерного сотрудничества и системы SWIFT.
Кроме того, по словам Климкина, в ЕС обсуждают расширение списка лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС, а также заморожены активы в европейских банках.
Также возможно расширение списка российских компаний, в отношении которых будут введены санкции.
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Глава МИД напомнил, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини четко сказала, что Россию ожидает ухудшения отношений с Евросоюзом.
"Уже никто не говорит не то что об отмене санкций, а о возможном ужесточении санкций, а также о помощи Украине", - сказал Климкин.
Напомним, Могерини созывает внеочередной Совет иностранных дел ЕС по ситуации в Украине.