Украинская казна наполнилась до 17 миллиардов гривень

Остаток средств на едином счете Госказначейства в ноябре увеличился на 17,5%. По сравнению с показателем на начало года, остаток вырос почти в 3,4 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2018 года составил 17,205 млрд грн, что на 17,5% больше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток почти в 3,4 раза выше показателя на начало этого года, но при этом в 3,1 раза ниже показателя на 1 декабря 2017 года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составлял 5,099 млрд грн, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.