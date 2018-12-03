НБУ оштрафовал «Укрсоцбанк» на 30 миллионов гривень

"Укрсоцбанк" оштрафовали за выдачу более 1 млрд грн наличных без надлежащей проверки операций клиентов.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в ноябре этого года оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов.

Читайте такжеНацбанк признал неплатежеспособной украинскую "дочку" российского ВТБ

Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор направил "Укрсоцбанку" письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Также на сайте регулятора сообщается, что, помимо «Укрсоцбанка», Нацбанк оштрафовал "Мисто Банк" на 4,23 млн грн за то, что последний сопровождал операции, согласно которым в течение короткого срока клиенты банка регулярно снимали со своих счетов суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов, а также - операции перевода со счета клиента в пользу юридических лиц с признаками фиктивности средств по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз.

Также "Мисто Банк"" получил письменное предупреждение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Сообщается, что в ноябре также "Райффайзен Банк Аваль" получил от НБУ письменное предупреждение за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками которых являются национальные общественные деятели, их близкие лица или связанные с ними лица.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-июне 2018 года применил штрафные санкции к десяти банкам.

В январе 2016 года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.