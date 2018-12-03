Нацбанк: военное положение не влияет на банковскую систему Украины

Регулятор по прежнему не наблюдает оттока средств клиентов из банковской системы страны.

Введение военного положения в ряде областей Украины на повлияло на работу банковской системы страны, которая продолжает стабильно работать, как и ранее.

Читайте такжеВ Минфине заверили, что военное положение не повлияло на доходы бюджета

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

«На сегодня в целом состояние стабильное. Введение военного положения не повлияло на работу банковской системы», - сказала она, отвечая на вопрос о состоянии сектора спустя неделю после инцидента между российскими и украинскими судами в Азовском море и последовавшего за этим введения военного положения в ряде областей Украины.

По словам Рожковой, регулятор по прежнему не видит оттока средств клиентов из банковской системы. «Объем срочных депозитов по банковской системе вообще не изменился. Есть колебания остатков по текущим счетам, но для них характерны такие колебания, и они не связаны с введением военного положения», - добавила она.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.