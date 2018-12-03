Украина входит в тройку мировых лидеров по частоте банковских кризисов - НБУ

В течение последних 20 лет такие кризисы произошли трижды.

Украина входит в тройку стран, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов, и прямые потери экономики нашей страны от последнего кризиса 2014-2016 годов составили почти 40% ВВП.

Читайте такжеНацбанк: военное положение не влияет на банковскую систему Украины

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины к презентации новой стратегии регулятора по макропруденциальной политике для предупреждения системных кризисов.

Как пояснил глава НБУ Яков Смолий в ходе презентации стратегии, она нацелена на предупреждение накопления и реализации системных кризисных рисков в финансовом секторе, а также на повышение его устойчивости к кризисным явлениям.

«Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет содействовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам, поддержке дальнейшей макроэкономической стабильности. В долгосрочной перспективе она позволит обеспечить стабильный экономический рост, более устойчивый к негативным шокам и кризисам», - отметил глава НБУ.