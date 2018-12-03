Гоструда начала штрафовать компании за оформление сотрудников как ФЛП

В 2019 году Гоструда намерена провести почти 17 тыс. проверок работодателей.

Государственная служба Украины по вопросам труда начала штрафовать компании за оформление сотрудников в качестве физических лиц–предпринимателей (ФЛП), которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица.

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Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot.

«Гоструда штрафует предприятия за ФЛП-сотрудников. Если договор с ними заключен правильно, в суде компании защищаются, если же нет - платят штраф», - сказано в отчете.

В частности, в сообщении отмечается, что сотрудники сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний нашли в едином судебном реестре несколько дел, в которых компании хотели в судебном порядке обжаловать штрафы Гоструда за заключение гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых договоров.

«В одном из случаев компания подписала гражданско-правовые сделки с работниками. Гоструда обнаружила это и наложила штраф. Компания подала жалобу в суд, но Гоструда удалось доказать, что в соглашениях содержатся маркеры трудового договора. Штраф не был отменен. В другом случае ситуация была аналогичная, однако гражданско-правовые соглашения были подписаны корректно. В итоге штраф был обжалован», - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о решении Черкасского окружного административного суда, в котором указано, что Гоструда доказала, что договор был больше похож на трудовой, и компания уплатила 111,7 тыс. грн штрафа. Согласно решению суда, главным аргументом было то, что оплата работников была почасовой и в связи с этим противоречит содержанию гражданско-правовых отношений, поскольку лишает возможности установления размера вознаграждения от объема выполненной работы, связывая такое вознаграждение с количеством отработанного работником времени.

В другом судебном решении Днепропетровского окружного административного суда сказано, что Гоструда наложила штраф на компанию в размере 3,57 млн грн, однако компания смогла доказать, что заключала именно гражданско-правовые сделки, и штраф был отменен в судебном порядке.

По данным OpenDataBot, в 2019 году Гоструда намерена провести почти 17 тыс. проверок работодателей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 января 2018 года в Украине было зарегистрировано 1 763 445 физлиц-предпринимателей.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в течение 2017 года количество физических лиц, которые зарегистрировались предпринимателями и начали свою деятельность, составило 264 тыс. человек. По данным ГФС, в прошлом году закрылось 129 тыс. работающих физических лиц-предпринимателей.