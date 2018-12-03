Нацбанк оценил возможные потери от блокирования Керченского пролива

НБУ не ожидает существенных потерь выручки украинскими экспортерами в результате блокады пролива.

Национальный банк Украины не ожидает существенных потерь выручки украинскими экспортерами в результате блокирования россиянами Керченского пролива, используемого для транспортировки продукции металлургии.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, речь о транспортировке 30% экспорта металлургов, или около 230 млн долл. экспорта в месяц в денежном выражении, однако таких потерь не будет, учитывая традиционные проблемы с транспортировкой морем в зимний период и заявление «Укрзализныци» о возможной переориентации этих транспортных потоков.

«Если говорить о ситуации в этом месяце, то влияние в месяц где-то в масштабах десятков миллионов долларов», - сказал Сологуб.