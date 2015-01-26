Результаты выборов в Греции усилят экономическую нестабильность в Европе - Кэмерон

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что результаты выборов в Греции усилят экономическую нестабильность в Европе. Об этом британский политик, как передает «Газета.Ru», написал в своем твиттере.

Кэмерон подчеркнул, что правительству необходимо придерживаться плана, чтобы обеспечить безопасность в Великобритании.

Читайте такжеВ Британии хотят провести референдум о выходе из ЕС«Выборы в Греции усилят экономическую нестабильность в Европе. Именно поэтому нам надо придерживаться плана по обеспечению безопасности дома», — подчеркнул Кэмерон.

В Греции две партии Syriza и «Независимые греки» смогут сформировать правительство большинства. Побеждающая партия Syriza объявила, что выбор народа положил конец тройке кредиторов.