Россия впервые отказала Приднестровью в финансовой помощи

Россия впервые отказала непризнанной республике Приднестровья в финансовой помощи, которую в Москве просил лидер региона Евгений Шевчук.

Об этом «Независимой газете» сообщил источник в Верховном совете Приднестровья. Тирасполь рассчитывал на получение 100 млн долл., чтобы осуществить выплату пенсий и других социальных обязательств. По мнению директора молдавского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Анатола Царану, это продиктовано изменением отношения Кремля к непризнанной республике, которую могут уступить в обмен на признание Крыма российским.

В Приднестровье нет денег и нечем платить зарплаты и пенсии, поэтому в Москву приезжала делегация непризнанной республики просить 100 млн долл., которыми приднестровская власть рассчитывала закрыть дыры в социальной и экономической сферах. Источник «НГ» в Верховном совете Приднестровья рассказал, что на просьбы приднестровцев в правительстве РФ ответили отказом. По словам источника, «в Москве высказали недовольство по поводу чартерных рейсов, которыми летает президент Приднестровья Евгений Шевчук, и сослались на экономические трудности в самой России».

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Анатол Царану заметил, что «Москва, по всему, меняет взгляды на Приднестровье, которое раньше называлось форпостом на пути на Балканы, а теперь таковым стал Крым». «Россия сегодня в сложном положении в связи с Крымом, ситуацией на востоке Украины, а также экономическим кризисом в самой РФ. Непризнанное Приднестровье становится для Москвы непосильной ношей.

Тем более что экономика Приднестровья в критическом состоянии – там стоят или функционируют с неполной нагрузкой ряд предприятий, которые к тому же работают на дешевых или бесплатных российских энергоресурсах. За газ Тирасполь должен РФ 5 млрд долл. Электроэнергия поступает на местные заводы с Молдавской ГРЭС, у которой – российский собственник. Кроме того, еще не забыты громкие скандалы, связанные с российскими деньгами и семьей прежнего лидера Приднестровья Игоря Смирнова, что позволяет населению предполагать, что и нынче дела обстоят не лучше», – сказал Царану.

Эксперт отметил, что в СМИ появилась информация о том, что российские инвесторы начали уходить из Приднестровья, что говорит о снижении рентабельности предприятий, а также об изменении позиции Москвы по отношению к пророссийскому региону.