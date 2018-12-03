НБУ упростил экстренную поддержку ликвидности банков

Решение принято для обеспечения финансовой стабильности.

Национальный банк Украины облегчил доступ банков к экстренной поддержке ликвидности, внедрив упрощенную процедуру заключения генерального договора для снижения временных и финансовых затрат банков.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №128, решение принято для обеспечения финансовой стабильности.

В частности, регулятор отменил требование о предоставлении банком финансовой модели развития, отсрочил требование о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите, а также отменил требование о предоставлении отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юридических лиц на этапе заключения генерального договора.

Кроме того, Нацбанк продлил срок действия отчета об оценке имущества с 3 до 6 месяцев до дня представления и сократил время проверки соответствия субъектов оценочной деятельности установленным критериям.

Сообщается, что обновленная процедура определяет признаки неприемлемости недвижимого имущества для передачи в залог Национальному банку.

Также Нацбанк установил критерии соответствия для страховых компаний, страхующих имущество, находящееся в залоге по кредитам НБУ.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 ноября 2018 года составил 62,555 миллиарда гривень, что на 1% выше показателя на 1 октября.