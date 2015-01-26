Евро упал до минимума 2003 года из-за результатов выборов в Греции

Евро по отношению к большинству мировых валют в ходе торгов значительно дешевеет, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

В частности, по отношению к доллару США евро достиг минимума за последние 11 лет — с 2003 года — из-за новости о победе СИРИЗА на парламентских выборах в Греции.

Евро сегодня утром торговался на уровне $1,1194. В ходе сессии единая европейская валюта опускалась до минимума с сентября 2003 года — $1,1184.

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Ранее ответственный за экономическую политику партии СИРИЗА Яннис Милиос заявил, что программа, согласованная с Еврогруппой нынешним главой министерства финансов Греции Гикасом Хардувелисом как представителем премьер-министра Антониса Самараса, отныне не действует.