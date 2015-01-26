Переговоры с МВФ по новой программе будут завершены до 30 января - Яресько

Переговоры украинских властей с Международным валютным фондом относительно новой программы расширенного финансирования будут завершены до 30 января, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.

«В четверг мы с МВФ официально договорились о расширении финансирования в рамках новой программы EFF. В пятницу делегация начала переговоры в Киеве. Мы завершим до 30 января. Мы должны найти компромисс», - написала Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Что касается выплаты внешнего долга, то, по словам министра, сначала будут проведены консультации с кредиторами. «Пока рано говорить. Украинские власти хотят прислушиваться к кредиторам для того, чтобы понять их точку зрения. Мы говорим не о переговорах, но о консультациях», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в ходе Всемирного экономического форума в Давосе министр финансов Наталья Яресько выразила уверенность, что Украина своевременно получит международную финансовую помощь в необходимых объемах, что позволит стране избежать негативных сценариев.

Украинское правительство для установления долгосрочного партнерства с Международным валютным фондом запросило расширенное финансирование Extended Fund Facility (EFF), чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины в течение следующих четырех лет.

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По словам Яресько, составляющей общего плана являются консультации с владельцами украинского суверенного долга для улучшения среднесрочной финансовой стабильности. Как только будут достигнуты договоренности с МВФ, украинская власть представит шаги дальнейших консультаций со своими кредиторами.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл.