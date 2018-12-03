Украине надо применять новые способы привлечения кредитов – премьер

По словам Гройсмана, это обеспечит стабильность и экономический рост, а также уменьшит нагрузку на обслуживание уже существующего долга.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что необходимо использовать новые инструменты для привлечения более дешевых кредитов для Украины.

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Об этом он заявил во время форума "Партнерство ради развития", в котором также принимают участие представители ключевых организаций и правительств стран-партнеров Украины.

"Я бы предложил нам с вами проработать новые возможности, новые финансовые инструменты стратегической поддержки Украины, которые позволили бы нам достичь конкретных целей. С одной стороны – обеспечить стабильность и экономический рост, с другой стороны – уменьшить нагрузку на обслуживание долга", - сказал он.

"Я говорил о новых инструментах, которые мы могли бы с вашими странами и институциями (использовать - УНИАН)… относительно возможного более дешевого заимствования ресурсов для Украины в такой важный исторический период, что позволит нам быть более успешными", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 миллионов долларов составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 миллиарда долларов - 9,750% годовых.