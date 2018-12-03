НБУ подсчитал, на сколько гривня обесценилась к доллару

Гривня в ноябре девальвировала к доллару на 0,8%.

Национальная валюта Украины в ноябре девальвировала к доллару США на 23 копейки, или на 0,8%, - до 28,3909 гривни/доллар с 28,1644 гривни/доллар по официальному курсу.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в течение большей части месяца ситуация на валютном рынке оставалась благоприятной, и предложение валюты от клиентов банков преобладало над спросом на нее.

Отмечается, что этому способствовало улучшение настроений рынка, учитывая приближение перспективы получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

В то же время в конце ноября эскалация конфликта с Россией в Азовском море и введение военного положения в отдельных областях Украины обусловили краткосрочный рост ажиотажного спроса на наличном рынке и увеличение турбулентности на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк отметил, что для снижения интенсивности колебаний обменного курса сохранял свое присутствие на валютном рынке, проводя как покупку, так и продажу валюты.

По итогам месяца Нацбанк купил на 233 миллионов долларов больше валюты, чем продал, а с начала года – на 1 миллиард долларов.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за октябрь укрепилась к доллару США по официальному обменному курсу на 0,5%.

В Украине с 28 ноября действует военное положение сроком на 30 дней в 10 областях страны, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

На фоне новостей о введении военного положения национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке 26 ноября на 15 копеек, 27 ноября – на 23 копейки, 28 ноября – на 18 копеек. В четверг, 29 ноября, ситуация на межбанке стабилизировалась, а в пятницу гривня укрепилась на 13 копеек.

По информации дилеров коммерческих банков, текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляют 28,16/28,18 гривни/доллар.