Бюджет Украины ушел в минус на 16 миллиардов

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета в январе-ноябре выросли на 16%.

Государственный бюджет Украины в январе-ноябре 2018 года получил 843,133 миллиарда гривень доходов, что на 16,217 миллиарда гривень, или на 1,9%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета за 11 месяцев 2018 года выросли на 118,662 миллиарда гривень, или на 16,4%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.