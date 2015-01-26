Золото подорожало до максимума с августа 2014 года

Стоимость золота растет, обновив максимум с августа прошлого года, на новостях из Греции о победе оппозиционной Коалиции радикальных левых "Сириза" на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром стоимость золота росла до 1293,10 доллара за тройскую унцию с 1292,6 на предыдущее закрытие. При этом ранее она достигала 1299,31 доллара за тройскую унцию - максимума с августа 2014 года.

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Оппозиционная Коалиция радикальных левых "Сириза" на момент подсчета 90% голосов получила 36,32% и 149 из 300 мандатов. Глава "Сириза" Алексис Ципрас пообещал избирателям изменить всю политику в стране и пересмотреть отношения с кредиторами. Он также выступил против условий Евросоюза и Международного валютного фонда по выводу Греции из кризиса.

"Исход выборов в Греции вызывает опасения по поводу выхода страны из еврозоны, увеличивая неопределенность на рынке и, соответственно, спрос на золото в краткосрочной перспективе", - заявил агентству Bloomberg аналитик Cinda Futures Co. Лу Цзе.

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Влияние на рост стоимости золота также оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) начать в марте этого года расширенную программу количественного смягчения. Регулятор намерен выкупать облигации на 60 млрд евро ежемесячно до сентября 2016 года, пока не увидит приближения уровня инфляции к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе.

После оглашения решения европейского Центробанка стоимость золота поднималась до 1307,62 доллара за тройскую унцию, максимума с 15 августа 2014 года.