Нацбанк назвал ключевые риски финсектора Украины

В том числе короткая срочность фондирования банков и значительный уровень долларизации банковского сектора.

Национальный банк определил семь ключевых долгосрочных рисков, присущих финансовому сектору Украины в настоящее время.

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Как говорится в Стратегии макропруденциальной политики, представленной в ходе брифинга в НБУ, в том числе - короткая срочность фондирования банков, значительный уровень долларизации банковского сектора, высокая доля государственного капитала в банковском секторе, стремительный рост потребительского кредитования, перетекание активов и операций в небанковский финсектор, высокая концентрация кредитных рисков, высокая доля неработающих кредитов.

"Мы сосредоточимся на этих семи основных рисках. Разумеется, этот перечень не исчерпывающий, и по мере того, как будет восстанавливаться экономика, развиваться финансовая система, могут возникать другие или производные от этих рисков, которые мы будем идентифицировать и работать над тем, чтобы с помощью наших инструментов, как макропруденциальных, так и микро, минимизировать их в последствии", - отметила в ходе презентации стратегии первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Согласно стратегии, среди возможных действий НБУ для минимизации этих рисков: повышение требований к ликвидности банков и оценке кредитных рисков, мониторинг выполнения стратегий госбанками и выполнения банками программ сокращения кредитования связанных лиц.

Кроме того, регулятор может информировать общественность о концентрации кредитного портфеля банка и обязать финучреждение выстроить эффективную работу с проблемными кредитами.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, Украина входит в тройку стран, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов, и прямые потери экономики нашей страны от последнего кризиса 2014-2016 годов составили почти 40% ВВП.