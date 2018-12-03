Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты

Больше всего граждан без сбережений приходится на города, в селах таких меньше.

В ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оцопроса компании Research & Branding Group.

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Еще 9-10% респондентов сообщили, что имеют сбережения на срок от менее месяца до двух месяцев, 8% - на срок 3-4 месяца и 5% - на срок до шести месяцев.

Как отмечают социологи, в сравнении с февралем 2017 года число украинцев, не имеющих сбережений, уменьшилось на 4%, а число тех, кому сбережений хватило бы меньше, чем на месяц, стало меньше на 3%.

Больше всего не имеющих сбережений украинцев среди тех, кому за 60, а меньше всего - среди тридцатилетних и сорокалетних.

Наибольшее число украинцев не имеющих (по их мнению) сбережений приходится на жителей областных центров, а меньше всего среди сельских жителей.

Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в данном вопросе.

Отметим, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2018 года составила 9218 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9%.