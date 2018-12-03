Во вторник в Украине подешевеют доллар и евро

Официальный курс НБУ на 4 декабря: 100 USD – 2817,2738 гривни; 100 EUR – 3192,5347 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2817,2738 (3 декабря – 2822,2764)

100 EUR – 3192,5347 (3 декабря – 3205,8238)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,14/28,16 гривни/доллар.

Текущие котировки на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,94/32,96 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1767 гривни/доллар.