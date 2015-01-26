Российский рубль падает из-за опасений новых санкций

Курс евро на Московской бирже, стоимость которого на открытии выросла более чем на 50 коп., продолжает расти. К 11:00 мск курс евро перевалил за отметку в 74 руб.

На максимуме курс евро достиг отметки 74,026 руб., что на 1,931 руб. выше уровня закрытия торгов 23 января. Одновременно с этим курс доллара вырос до 65,9 руб., что на 1,66 руб. выше уровня закрытия пятничных торгов.

Снижение курса рубля связывают с обострением ситуации в Украине и заявлениями западных лидеров о возможном ужесточении введенных против России санкций, пишет РБК.

Президент США Барак Обама накануне заявил, что США продолжат усиливать экономическое давление на Россию за ее действия в Украине. «Мы продолжим избранный ранее курс, направленный на усиление давления на Россию. Я рассмотрю все доступные нам дополнительные опции, за исключением военного противостояния, для решения этой проблемы», – сказал он.

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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE опускалась до отметки $47,85/барр., что почти на 2% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

К 11:10 мск курс доллара на Московской бирже составлял 65,7115 руб., что на 1,472 руб. выше уровня вчерашнего закрытия, курс евро – 73,7595 руб., что на 1,6645 руб. выше уровня закрытия торгов 23 января.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 24 января 2015 года, составляет 63,393 руб./долл., курс евро – 71,9067 руб./евро.