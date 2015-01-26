Европейский центробанк не исключает списание долгов Греции, но участвовать в этом не будет

Европейский Центробанк (ЕЦБ), с учетом победы на выборах в Греции коалиции радикальных левых сил СИРИЗА, не исключил возможности облегчения долгового бремени этой страны, однако подчеркнул, что сам участвовать в этом не будет, передает DW.

"Вопрос о том, нуждается ли Греция в списании долгов, должен принимать не ЕЦБ, это должно быть политическое решение", - сказал член правления ЕЦБ Бенуа Кер в интервью газете Handelsblatt, обнародованном в понедельник, 26 января.

Читайте такжеРезультаты выборов в Греции усилят экономическую нестабильность в Европе - КэмеронОдновременно он подчеркнул, что по чисто юридическим причинам ЕЦБ не может одобрить такой формат списания долгов, при котором будут затронуты находящиеся в его распоряжении греческие облигации.

Относительно запланированной ЕЦБ программе масштабной скупки гособлигаций и ценных бумаг Бенуа Кер выразил мнение, что "в краткосрочном плане это стимулирует рост и создание новых рабочих мест и тем самым поможет осуществить нашу цель - обеспечить ценовую стабильность".

Читайте такжеСМИ: В Германии допускают выход Греции из еврозоныПри этом он отметил настоятельную необходимость того, чтобы правительства европейских стран провели структурные реформы и консолидировали бюджеты, с тем чтобы гарантировать долгосрочный экономический рост и создание рабочих мест.