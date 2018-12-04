Венесуэла хочет торговать золотом, несмотря на санкции

Президент Венесуэлы также отметил готовность Каракаса к турецким инвестициям в нефтяной, горнодобывающей и туристической областях.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что его страна имеет право экспортировать золото, несмотря на санкции со стороны США.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Венесуэла и Турция имеют суверенные и открытые экономики, и золото является их частью. Мы продолжим торговать и продавать золото, и никто нам не помешает. То, что производит Венесуэла, она имеет право продавать в мире", - подчеркнул Мадуро.

Президент Венесуэлы также отметил, что его страна готова к турецким инвестициям "в нефтяной, перерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей и туристической областях".

Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова оказать экономическую помощь Каракасу.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Соединенные Штаты намерены помешать властям латиноамериканской страны расхищать богатство Венесуэлы и наносить ущерб инфраструктуре и экологии страны путем бесхозяйственного управления. В связи с этим Вашингтон запрещает американцам осуществлять операции в секторе золотодобычи Венесуэлы.

Боливарианская Республика в последние годы из-за неэффективного управления переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287 000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1 миллион процентов. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 миллиона человек. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.