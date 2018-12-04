"Укрсоцбанк" обжалует в суде решение НБУ о штрафе за рисковую деятельность

НБУ по результатам проверок в ноябре оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 миллиона гривень за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривень на основании документов с признаками фиктивности.

"Укрсоцбанк" заявил о категорическом несогласии с выдвинутыми Национальным банком Украины (НБУ) обвинениями в ведении рисковой деятельности, в связи с чем намерен обжаловать в судебном порядке решение регулятора о наложении штрафа в размере 30,45 миллиона гривень.

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В частности, согласно сообщению "Укрсоцбанка", все указанные НБУ случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно еще задолго до проверки регулятора, и в большинстве из них банк отказал клиентам в обслуживании.

"В связи с тем, что Национальный банк Украины при вынесении решения (о наложении штрафа в размере 30,45 миллиона гривень за выдачу более 1 миллиарда гривень наличных без надлежащей проверки операций клиентов - УНИАН) по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях", – подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что в период с 14 февраля по 8 мая текущего года Нацбанк проводил плановую инспекционную проверку в "Укрсоцбанке" по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства за период деятельности с 2015 по 2017 годы, из которых период по октябрь 2016 года приходится на контроль предыдущего акционера – международной банковской группы UniCredit Group.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в ноябре этого года оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 миллиона гривень за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривень на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов.

В январе 2016 года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций "Укрсоцбанка", а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.