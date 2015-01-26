Гонтарева заявила об уничтожении коррупции в Нацбанке

Предотвращение коррупции в государственных органах зависит исключительно от их руководства, и отныне о коррупции в Национальном банке не может быть и речи, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой на украинском завтраке в Давосе.

Глава НБУ заявила, что предотвращение коррупции в государственных органах зависит исключительно от их руководства, и поделилась собственным опытом на примере реформирования Национального банка, как определялись слабые места, трансформировались организационные процессы, усиливались проверки и теперь осуществляется постоянный надзор.

«Отныне о коррупции в Национальном банке и речи быть не может, но, конечно, начатые преобразования нужно распространять на более низкие уровни - подразделения закупок и логистики», - сказала Гонтарева, поясняя, что речь идет об основных бизнес-процессах.

Глава НБУ подчеркнула, что борьба с коррупцией - не столь сложная задача для власти, и сегодня восстановлению экономики Украины больше всего мешает война, дестабилизируя ситуацию, создавая панику среди бизнеса и населения.

Читайте такжеПорошенко заявил, что причина бедности большинства украинцев - коррумпированность чиновниковКак сообщал УНИАН, искоренение коррупции является основной проблемой украинской экономики, по мнению крупнейших кредиторов Украины, включая МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

По информации министра финансов Украины Наталии Яресько, переговоры с ключевым кредитором Украины, Международным валютным фондом, непростые, поскольку фонд ожидает от украинских властей оптимизации социальных расходов и реальных результатов в борьбе с коррупцией.

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла, а президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Закон предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, задачей которого является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.