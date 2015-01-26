Украина выплатила $120 млн по еврооблигациям

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по 5-летним облигациям внешнего государственного займа 2012 года выпуска на сумму 120,250 млн долл. США, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выплата купона проведена по облигациям внешнего госзайма на 2,6 млрд долл. США, выпущенным в 2012 году по ставке 9,25% годовых с погашением в 2017 году.

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Как сообщал УНИАН, согласно графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл.

Для установления долгосрочного партнерства с Международным валютным фондом украинское правительство запросило у фонда программу расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины в течение следующих четырех лет. Переговоры с фондом планируется завершить до 30 января.