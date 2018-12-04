В этом году большинство украинских банков получили прибыль

При этом лучшие показатели прибыли у "ПриватБанка", "Райффайзен Банка Аваль" и "УкрСиббанка".

В Украине большинство работающих на 1 ноября банков (64 из 79) по итогам января-октября текущего года получили прибыль.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, наибольшие показатели прибыли у "ПриватБанка" (7,068 миллиарда гривень), "Райффайзен Банка Аваль" (4,529 миллиарда гривень), "УкрСиббанка" (2,153 миллиарда гривень), "ОТП Банка" (1,796 миллиарда гривень), ПУМБ (1,672 миллиарда гривень).

Самый крупный убыток за этот период получили "Сбербанк" (6,971 миллиарда гривень), "ВТБ Банк" (1,855 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (722 миллиона гривень), "Укрсоцбанк" (578 миллионов гривень), "Банк Кредит Днепр" (474 миллиона гривень).

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2018 года получили 14,827 миллиарда гривень прибыли, что в 7 раз больше показателя за аналогичный период предыдущего года в размере 2,154 миллиарда гривень.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.