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Украинские банки увеличили долю проблемных кредитов до 666 миллиардов гривень

13:50, 04 декабря 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало ноября вырос до 666,3 миллиарда гривень с 662,8 миллиарда гривень на начало октября.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составляла 54,5%, а их объем – 595 миллиардов гривень.

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Теги: #банковская система#проблемные кредиты