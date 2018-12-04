Украинские банки увеличили долю проблемных кредитов до 666 миллиардов гривень

Объем таких кредитов на начало ноября вырос до 666 миллиардов гривень.

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за октябрь 2018 года выросла до 54,56% с 54,31% месяцем ранее.

Читайте такжеНацбанк назвал ключевые риски финсектора Украины

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало ноября вырос до 666,3 миллиарда гривень с 662,8 миллиарда гривень на начало октября.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составляла 54,5%, а их объем – 595 миллиардов гривень.