В украинских банках стало больше проблемных кредитов
13:50, 04 декабря 2018Финансы
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Объем таких кредитов на начало ноября вырос до 666 миллиардов гривень.
Иллюстрация REUTERS
Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за октябрь 2018 года выросла до 54,56% с 54,31% месяцем ранее.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало ноября вырос до 666,3 миллиарда гривень с 662,8 миллиарда гривень на начало октября.
Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составляла 54,5%, а их объем – 595 миллиардов гривень.
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