Фонд гарантирования начал ликвидацию банка Клименко

Согласно сообщению, процедура ликвидации банка будет происходить до 22 января 2016 года включительно. Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Юрий Джус.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 25 сентября ввел временную администрацию в «Грин Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

По информации НБУ, банк проводил рисковую деятельность, угрожающую интересам вкладчиков и других кредиторов.

В июле Генеральная прокуратура Украины назвала банк подконтрольным бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко и проверяла его причастность к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке.

«Грин Банк» (ранее «Банк «Олимпийская Украина») основан в 1992 году и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте НБУ, основным владельцем банка является украинская компания «Туаз», которой принадлежит 24,3903% акций банка.

Также Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендовал Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный «Экспобанк».

Согласно сообщению, фонд считает ликвидацию банка и возмещение вкладчикам средств за счет Фонда гарантирования наименее затратным способом выведения банка с рынка.

«Фонд обратился в Национальный банк Украины с предложением отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Экспобанк», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 23 января будут приостановлены выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка через учреждения банка «Михайловский», при этом Фонд уточняет, что выплаты будут возобновлены не позднее чем через семь дней с момента принятия решения о ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября ввел временную администрацию в «Экспобанк».

Справка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, у банка отсутствуют акционеры, владеющие более 10% акций.