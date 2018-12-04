Высокий суд Лондона полностью отклоняет иск Приватбанка против Игоря Коломойского

Об этом сообщается в пресс-релизе юридической компании Fieldfisher, которая представляет интересы бизнесмена.

Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и приказал украинскому банку полностью возместить понесенные судебные издержки двум своим бывшим основным акционерам.

Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству [параграф 100]. Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.

Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске (параграф 176) и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов («ВАА»).

ПриватБанк изначально предъявлял претензии на сумму около 1,91 млрд. долларов США. Судья Фанкурт установил, что максимально возможная сумма «вероятного» иска против Ответчиков, должна быть уменьшена на приблизительно 1,4 млрд. долларов США до 515 млн. долларов США, что представляет собой уменьшение исковых требований, которые изначально были предъявлены ПриватБанком, на 75%. Судья не сделал никаких выводов о том, что какая-либо сумма вообще причитается ПриватБанку.

Судья также четко дал понять, что он не сделал никаких выводов о том, имело ли место какое-либо мошенничество. Судья отметил в своем Решении, вынесенном 23 ноября 2018 года, следующее: «господин Смит полагался на выводы в моем суждении о мошенничестве эпического масштаба. По моему мнению, это не выводы, а наблюдения. Имело ли место мошенничество, возможно будет являться предметом судебных разбирательств где-нибудь, когда-нибудь».

В дальнейшем, в своем Решении, Судья Фанкурт установил, что данный случай являлся подходящим для признания подавляющего успеха Ответчиков и что, поэтому, Приватбанк должен компенсировать им все затраты, понесенные в результате судебного иска. Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.

Эндрю Лафферти, партнер юридической компании Fieldfisher и представитель господина Коломойского заявил следующее:

«Мы рады, что Судья установил, что Всемирный Арест Активов должен быть снят в результате серьезных и преднамеренных сокрытий и искажения фактов со стороны Приватбанка перед Судом в ходе слушаний, на которых Всемирный Арест Активов был наложен и на которых Ответчики не присутствовали. Г-н Коломойский всегда утверждал, что иски, поданные Банком, политически мотивированы, ошибочны и будут проиграны».