США могут отключить Россию от системы SWIFT

Президент США Барак Обама вчера пригрозил России ужесточением санкций. Он обвинил в обострении ситуации "поддерживаемых Россией сепаратистов с российским оборудованием, финансированием, российской подготовкой и российскими войсками" и добавил, что США "продолжат оказывать экономическое давление на Россию", передает КоммесантЪ.

Источник издания, близкий к Госдепу, не исключил, что дело дойдет до отключения России от системы SWIFT. "Это было бы очень болезненно (для РФ.— ред.)",— сказал он, напомнив, что подобные меры уже принимались в отношении Ирана. При этом собеседник издания выразил сомнение, что "европейцы согласятся на такие меры", добавив, что США могут действовать и в одиночку.

Однако на платежном рынке, единственное, что могут предпринять США,— запретить взаимодействие через SWIFT американским и российским банкам напрямую, в форме директивы, или же путем воздействия на работу операционного центра SWIFT в США, через который идет взаимодействие американских банков с зарубежными. Однако повлиять на работу европейских банков, как и любых других вне США, с российскими по SWIFT США не могут, так как это взаимодействие идет через неподконтрольные Америке операционные центры SWIFT в других частях света.

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Другой источник издания, близкий к Госдепу, уточнил подход Вашингтона: "США будут стараться, как и раньше, продвигать дипломатическое решение, хоть это пока не дало нужного эффекта. Но что касается другого пути (санкций.— ред.), наши возможности далеко не исчерпаны. Тот, кто думает иначе,— ошибается!".

Если после недавних взрывов в Волновахе и Донецке, когда погибли десятки мирных жителей, включая детей, наблюдатели от ОБСЕ не называли прямо виновных, то событиям в Мариуполе они дали однозначную оценку: по их мнению, жилые районы города обстреляли с востока и северо-востока — из населенных пунктов, неподконтрольных украинским властям.

Однако в ЕС пока нет единого мнения относительно возможности решения конфликта дипломатическим путем или введения новых санкций на экстренном заседании глав МИД Евросоюза 29 января.

Ранее УНИАН сообщал, что 24 января утром в результате обстрела террористами Мариуполя из «Градов» погибли 15 человек. Еще 46 получили осколочные ранения, cреди пострадавших 12-летняя девочка. Снаряды попали в места массового скопления людей - магазины и рынки. В основном люди в момент попадания снарядов находились на улице.

Также сообщалось, что глава ВТБ приравнял к войне отключение российских банков от системы SWIFT.