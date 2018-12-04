Эксперт озвучила потери бюджета от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса

Бюджет Украины ежегодно теряет на этом $400 миллионов, и это довольно сдержанные оценки.

Ежегодные бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 миллионов долларов в год, заявила во время пресс-конференции заместитель исполнительного директора "Центра экономической стратегии" Мария Репко.

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"От этих трех отраслей бюджет мог бы получать ежегодно дополнительно приблизительно 400 миллионов долларов. Это очень консервативная оценка. Мы специально пытались не добавлять к ней чрезмерные ожидания", - сказала она.

По словам Репко, несколько лет назад ежегодный оборот игорного бизнеса в Украине оценивался в 40 миллиардов гривень. Если допустить, что этот рынок увеличивался пропорционально с ростом ВВП, то в целом ежегодно бюджет недополучает налогов от этого бизнеса до 10 миллиардов гривень.

Что касается янтаря, то официально его добыча составляет 2,5 тонны в год, тогда как неофициально - 70-350 тонн.

"Официальная цена украинского янтаря намного ниже, чем цена в Польше. В Польше килограмм янтаря стоит 1600 долларов. Если эту цену применить к украинскому нелегальному объему добычи, то объем рынка составит от 100 до 500 миллионов долларов. Налоги с этого рынка взимать почти невозможно, потому что это "черные" артели, копатели и один очень проблемный регион. Поэтому мы оцениваем дополнительные бюджетные доходы от этого бизнеса на невысоком уровне - до 2,5 миллиона долларов в год", - отметила эксперт.

Также она добавила, что исследование британской компании показало, что объем незаконной вырубки леса в Украине составляет 1,2 миллиона кубометров в год, поэтому сумма недополученных бюджетных средств составляет 57 миллионов долларов, не считая урона для экологии.

Как сообщал УНИАН, эксперты оценивают ежегодные бюджетные потери Украины от теневой занятости в размере 6 миллиардов долларов.