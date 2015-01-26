Канада пообещала Украине $52 млн на развитие малого и среднего бизнеса

Канада готова выделить Украине 52 млн долл. на реализацию проектов в сфере развития малого и среднего бизнеса, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины по итогам встречи министра Айвараса Абромавичуса с министром международной торговли Канады Эдом Фастом.

Как подчеркнули в пресс-службе, речь идет о проектах, в частности, в агросекторе – производстве зерна и молочной продукции.

Кроме того, в ходе встречи были достигнуты договоренности об ускорении реализации зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

«Сегодняшнее заявление по ускорению переговоров о зоне свободной торговли - это реализация политических договоренностей между премьер-министром Канады Стивеном Харпером и президентом Украины Петром Порошенко, которые были достигнуты во время его исторического визита в Канаду в сентябре прошлого года», - говорится в совместном заявлении Абромавичуса и Фаста, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно заявлению, договор о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной является всеобъемлющим. Кроме того, министры анонсировали полноценный раунд переговоров в Киеве, который планируется провести после технической подготовительной работы.

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Как сообщал УНИАН, ранее правительство Канады выделило Украине военно-техническую помощь на сумму 11 млн долларов США. Также, согласно программе работы правительства, до конца 2015 года Украина и Канада планируют провести переговоры на экспертном уровне по вопросам функционирования зоны свободной торговли между двумя странами с тем, чтобы такая зона заработала к 2016 году.