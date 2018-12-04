Налогоплательщики в ноябре получили почти 14 миллиардов возмещения НДС

Крупнейшими получателями возмещения НДС за указанный период стали агрокомпании.

Общая сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) субъектам предпринимательства в Украине в ноябре этого года составила 13,647 миллиарда гривень, сообщила Государственная казначейская служба Украины.

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Крупнейшими получателями возмещения данного налога за указанный период стали агрокомпании "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", которые получили 1,35 миллиарда гривень и 1,05 миллиарда гривень, соответственно.

По данным Госказначейства, в пятерку крупнейших получателей НДС в ноябре также вошли: входящий в группу "Метинвест", один из украинских производителей металлургической продукции - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который получил 759,5 миллиона гривень; один из крупнейших зернотрейдеров Украины компания "Нибулон" (740,98 миллиона гривень); меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (485,39 миллиона гривень). За ними следуют комбинат "Азовсталь" (473,41 миллиона гривень); "АО Каргилл" (396,63 миллиона гривень) и другие предприятия.

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.