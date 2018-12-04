Нацбанк назвал город-лидер по количеству платежных карт

Киев является лидером в Украине по среднему количеству активных платежных карт - на одного киевлянина приходится две активные карты.

Киев является лидером в Украине по среднему количеству активных платежных карт, так как на одного киевлянина приходится две активные карты, что вдвое выше показателя по стране.

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Как сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, на одну тысячу населения в столице приходится 17,8 pos-терминалов, в то время как по Украине этот показатель составляет 6,7 штук.

Также в столице выше и доля безналичных операций с платежными карточками, составляя около 56% на фоне 44,3% в целом по стране.

Отмечается, что в 2015 году Киев стал пятым городом в мире, после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста, где оплатить проезд в метро можно непосредственно на турникете банковской карточкой.

Как сообщал УНИАН, доля безналичных операций с платежными картами в Украине по объему операций за январь-сентябрь 2018 года выросла до 44,3% с 39,3% по состоянию на начало года.