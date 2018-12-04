В Украине стало меньше банков-нарушителей нормативов - НБУ

Большинство, или 54 из 79 работающих банков, выполнили все нормативы НБУ в полной мере.

В Украине 25 работающих банков по состоянию на 1 ноября 2018 года нарушали нормативы Национального банка Украины, что на 1 финучреждение меньше, чем месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, 4 банка нарушили нормативы капитала, 3 банка – нормативы ликвидности, 23 банка – нормативы кредитных рисков, 8 банков – нормативы валютной позиции.

Согласно приведенным данным, большинство, или 54 из 79 работающих банков, выполнили все нормативы НБУ в полной мере.

Как сообщал УНИАН, в Украине 26 работающих банков по состоянию на 1 октября нарушали нормативы Национального банка Украины.