Нацбанк значительно понизил официальный курс евро
14:14, 26 января 2015Финансы
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В понедельник, 26 января, Нацбанк снова снизил официальный курс гривни к доллару, но повысил к евро.
Официальный курс гривни снова приближается к историческому минимуму / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 26 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 1581.0005 (с 23 января – 1579.2050)
100 EUR – 1770.4044 (с 23 января – 1834.7204)
10 RUR – 2.4940 (с 23 января – 2.4147).
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Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк в конце прошлой недели решил снизить официальный курс гривни до 15,79 за доллар после повышения в предыдущие 4 дня.
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