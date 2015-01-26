Нацбанк значительно понизил официальный курс евро

В понедельник, 26 января, Нацбанк снова снизил официальный курс гривни к доллару, но повысил к евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 26 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 1581.0005 (с 23 января – 1579.2050) 100 EUR – 1770.4044 (с 23 января – 1834.7204) 10 RUR – 2.4940 (с 23 января – 2.4147). Читайте такжеГривня закрыла межбанк на отметке 16,28 за доллар Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк в конце прошлой недели решил снизить официальный курс гривни до 15,79 за доллар после повышения в предыдущие 4 дня.

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