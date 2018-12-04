Украина теряет $6 миллиардов в год из-за теневой занятости - эксперт

При этом страдают как бюджеты из-за недополученного налога на доходы физических лиц, так и Пенсионный фонд, в который не поступает единый социальный взнос.

Ежегодные бюджетные потери Украины от теневой занятости составляют около 6 млрд долл., заявила во время пресс-конференции заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Мария Репко.

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«Ежегодно 6 млрд долларов недопоступает в бюджет из-за теневой занятости. Мы видим, что из 16 миллионов человек официально занятого населения 2,6 миллиона работают или как физические лица – предприниматели, хотя являются занятыми, или получают зарплату в конвертах. Если говорить о проценте занятых, которые получают зарплату в конвертах, то это приблизительно 30%, то есть каждый третий. Ещё приблизительно 23% работающего населения работают полностью неформально, то есть официально они не получают ничего», - сказала она.

По словам эксперта, от теневой занятости страдают как бюджеты - из-за недополученного налога на доходы физических лиц, - так и Пенсионный фонд, в который не поступает единый социальный взнос.

Как сообщал УНИАН, по данным Госслужбы занятости, каждый третий работник, или около 5 млн человек, в Украине работает нелегально.

По словам главы Министерства социальной политики Украины Андрея Ревы, уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 млн с 4 млн работающих нелегально человек.