ПриватБанк открывает онлайн видеоконференции для корпоративных клиентов

Как сообщили в банке, очередная такая видеоконференция для клиентов пройдет 28 января и будет посвящена практическим вопросам интеграции электронного банка Приват24 для бизнеса с "1С:Предприятие".

“Персональное общение с клиентами - это главное, чем отличается обслуживание корпоративных клиентов в ПриватБанке от других банков, нашим клиентам не нужно тратить ценное время на поездки в банк, его можно посвятить бизнесу, - говорит руководитель Направления “Обслуживание малого и среднего бизнеса” ПриватБанка Александр Николенко. - Для решения любых вопросов, связанных с банковским обслуживанием, не нужно выкраивать время на визит в банк. Менеджер банка сам придет в офис, подключит и научит использованию любого продукта или сервиса, новые услуги и технологии мы помогаем быстро освоить с помощью видеопрезентаций, а теперь и видеоконференций, которые интересны прежде всего возможностью получить “живые” ответы от ведущих экспертов и специалистов”.

Как говорят в банке, прошлом году менеджеры ПриватБанка провели больше 1,4 миллиона “живых” встреч с корпоративными клиентами для презентации и настройки банковских продуктов. А в конце прошлого года ПриватБанк внедрил новый сервис для бизнеса - видеопрезентации услуг и сервисов банка, в ходе которых можно получить детальную информацию о новых или актуальных программах банка.

С начала 2015 года ПриватБанк начинает цикл онлайн-презентаций инновационных сервисов, которые уже работают в Приват 24 для бизнеса. Первая такая конференция будет посвящена возможностям интеграции Приват 24 для бизнеса и “1С:Предприятие” и состоится 28 января. Для участия в конференции нужно просто пройти регистрацию на странице tutorsband.com/conference/80216.