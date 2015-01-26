Греции не сократят долг из-за победы на выборах радикальных левых - Лагард

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Прайм.

"Есть внутренние правила еврозоны, которые должны соблюдаться. Мы не можем создавать отдельные категории (внутри еврозоны –ред.) для той или иной страны", - заявила она в интервью французской газете Le Monde.

По ее словам, Греция все еще должна провести ряд реформ, связанных с повышением эффективности сбора налогов и снижением судебных задолженностей. "Это не вопрос жестких мер экономии, это глубокие реформы, которые еще предстоит провести", - рассказала она изданию.

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Оппозиционная Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА одержала победу на парламентских выборах в Греции. В ходе своей избирательной кампании лидер партии Алексис Ципрас пообещал изменить всю политику в стране и пересмотреть отношения с кредиторами. Он также пообещал, что будет добиваться отмены долга Греции перед партнерами по ЕС, который превышает 300 миллиардов евро.

Речь идет о подписанном в 2012 году соглашении с ЕС, ЕЦБ и МВФ, согласно которому Афинам выделялись многомиллиардные кредиты, списывалось около половины долгов частным кредиторам. Взамен кредиторы потребовали ввести меры жесткой экономии, приватизировать госактивы на сумму около 50 миллиардов евро к концу 2015 года и реализовать структурные реформы.

Ранее в понедельник член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере (Benoit Coeure) в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что регулятор не намерен сокращать долг Греции, в частности, по юридическим причинам.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский центробанк не исключает списание долгов Греции, но участвовать в этом не будет.