В России сильно опустили официальный курс рубля
15:07, 26 января 2015Финансы
12201
ЦБ РФ повысил на 27 января курс доллара до 65,59 руб., евро - до 73,56 руб.
REUTERS
Банк России установил на 27 января официальный курс доллара на уровне 65,5937 руб., что на 2,2007 руб. выше предыдущего показателя, сообщает ТАСС.
Официальный курс евро повысился на 1,6566 руб., до 73,5633 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,9559 руб., до 69,1800 руб.
Читайте такжеПутин готовит россиян к безденежью и безработице - пресса РФ
Как сообщал УНИАН, сегодня российский рубль падает из-за опасений новых санкций.
Президент США Барак Обама накануне заявил, что США продолжат усиливать экономическое давление на Россию за ее действия в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter