В России сильно опустили официальный курс рубля

Банк России установил на 27 января официальный курс доллара на уровне 65,5937 руб., что на 2,2007 руб. выше предыдущего показателя, сообщает ТАСС.

Официальный курс евро повысился на 1,6566 руб., до 73,5633 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,9559 руб., до 69,1800 руб.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российский рубль падает из-за опасений новых санкций.

Президент США Барак Обама накануне заявил, что США продолжат усиливать экономическое давление на Россию за ее действия в Украине.