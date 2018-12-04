Рада разблокировала подписание закона о госбюджете на 2019 год

Верховная Рада не поддержала два проекта постановления об отмене решения парламента, которым был утвержден бюджет на следующий год.

Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» (№9000).

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Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада не поддержала два проекта постановления об отмене решения парламента от 23 ноября 2018 года, которым был утвержден бюджет на следующий год.

Автором первого постановления был народный депутат Украины Юрий Левченко (внефракционный), в нем говорилось о том, что при рассмотрении и голосовании была нарушена процедура рассмотрения. За проект постановления проголосовали лишь 60 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Автором второго проекта постановления был народный депутат Украины Сергей Каплин, который также указывал на нарушение процедуры принятия данного закона.

За поддержку отмены закона о государственном бюджете проголосовал лишь 61 народный депутат при необходимом минимуме 226 голосов.

Как известно, отклонение этих постановлений открывает возможность для председателя Рады подписать данный закон и направить его на подпись президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 ноября (в 6:00) приняла государственный бюджет Украины на 2019 с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.