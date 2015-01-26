Критерии снижения единого соцвзноса не помогут легализировать зарплаты - эксперты

Об этом заявила на брифинге в Киеве народный депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Оксана Продан.

Действующие критерии предполагают увеличение фонда оплаты труда на 30% и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат. Однако, по мнению экспертов, они коснутся не более 10% украинских предприятий.

«К сожалению, те изменения, которые были приняты Верховной Радой по представлению правительства в конце декабря (2014 года – УНИАН) под принятие бюджета на 2015 год не начали реформу единого социального взноса, не начали снижение фискального давления на доходы физических лиц», - сказала Продан.

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По мнению народного депутата, такая ситуация связана с авральным режимом принятия изменений в налоговый кодекс для утверждения бюджета на 2015 год.

По словам Продан, важным элементом действенности снижения ЕСВ (как части уменьшения фискальной нагрузки) может стать изменение критериев такого снижения, под которые на данный момент подпадает небольшое количество предприятий.

В этой связи эксперт общественной организации «Реанимационный пакет реформ» Юлия Дороговоз отметила, что критерий о средней заработной плате в 3600 грн существенно уменьшает круг предприятий, которые могут рассчитывать на уменьшение ставки ЕСВ.

«Появились дополнительные условия, которые сделали невозможным применение этих норм в регионах, потому что в регионах нет таких высоких заработных плат, 3600 (гривень – УНИАН) – это достаточно высокая заработная плата, и выполнить ее нереально», - сказала Дороговоз.

При этом эксперт отметила, что при отсутствии параллельного снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) мера по снижению ЕСВ теряет свою эффективность для малого и среднего бизнеса, поскольку при увеличении легального фонда оплаты труда уменьшение ЕСВ компенсируется увеличением НДФЛ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус отмечал, что критерии снижения единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное пенсионное страхование до 16,4% с 41% могут быть пересмотрены, а соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в ближайшие дни.