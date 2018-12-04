Десятки миллиардов долларов: эксперт подсчитал, сколько Украина потеряла из-за теневых схем

Украина за пять лет потеряла не менее 70 млрд долларов из-за недостаточного уровня верховенства права и крупных теневых схем. Этих средств было бы достаточно, чтобы снять вопрос обслуживания внешнего долга.

Недостаточный уровень верховенства права в Украине привел к тому, что страна за последние пять лет потеряла не менее 70 млрд долларов, которые можно было привлечь в госбюджет путем борьбы с крупнейшими теневыми схемами и созданием действенных правил игры.

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Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, представляя результаты проведенного исследования.

«Мы подсчитали, сколько было за пять лет потерь и упущенных возможностей для Украины. Эта сумма составляет 70 млрд долларов, она включает одноразовые потери или недополученные поступления средств, а также пятилетний итог потерянных поступлений для государственных финансов от тех сфер, которые мы посчитали», - сказал он.

По словам эксперта, за пять лет власть могла предпринять ряд шагов, которые бы позволили привлечь в бюджет эти средства и, как минимум, снять вопрос обслуживания внешнего долга.

«70 млрд долларов – это большая сумма, это больше, чем весь украинский внешний долг. На самом деле, это хорошая база для сравнения. Мы фактически можем говорить о том, что проблему, которую мы каждый год видим – обслуживание внешнего долга – эту проблему можно было бы решить, если бы самые большие схемы, на которые мы посмотрели, были закрыты», - сказал он.

Во время пресс-конференции эксперты Центра экономической стратегии крупнейшими схемами, из-за которых были недополучены существенные поступления средств, назвали процесс приватизации, мораторий на продажу земель сельхозназначения, возвращение проблемных кредитов, теневую занятость, нелегальный игорный бизнес, добычу янтаря и вырубку леса. Также потери Украины наблюдаются в сфере внешнеэкономической деятельности (несоответствие между объемами и стоимостью импорта и экспорта, как следствие – потери от акцизов и пошлин), ухудшение состояния объектов инфраструктуры

Как сообщал УНИАН, эксперты оценивают ежегодные бюджетные потери Украины от теневой занятости на уровне около 6 млрд долл. Если бы уровень верховенства права в Украине был таким же, как в Польше, то потенциальные поступления от приватизации 53 крупных предприятий, утвержденных правительством в прошлом году, составили на 4,2 млрд долл. больше, чем те, которые будут получены после продажи этих активов.