Рада разблокировала возможность подписания закона об отмене нормы о «трех посылках»

Норма предполагала, что один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц.

Верховная Рада Украины отклонила два проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии в целом как закона законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов» (№9260).

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Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления внефракционного депутата Юрия Левченко №9260-П проголосовали лишь 55 из 312 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к своему проекту постановления Левченко, в частности, отмечает, что «с грубым нарушением установленной Регламентом процедуры осуществлялось рассмотрение и принимались решения относительно поправок и предложений к указанному законопроекту».

За проект постановления депутата от «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина №9260-П1 проголосовали лишь 59 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке Каплин аргументирует свой проект постановления, в частности, тем, что в нарушение Регламента «сравнительная таблица законопроекта ко второму чтению не была предоставлена народным депутатам за 10 дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады, чем они были лишены возможности проанализировать таблицу и определиться относительно поправок».

После отклонения таких проектов постановлений открывается путь к подписанию закона председателем Рады и передаче его на подпись президенту. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что, поскольку в этот закон профильный комитет рекомендовал еще внести определенные уточнения, то в четверг парламент рассмотрит эти предложения, а уже после закон будет подписываться.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Верховная Рада отменила норму о «трех посылках», согласно которой один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс (законопроект №9260) народные депутаты поддержали во втором чтении.

Как пояснили в пресс-службе Министерства финансов, почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого механизма. В частности, законом вводится налогообложение на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью более эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Ранее Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой инициировало внедрение налогообложения международных посылок, ввозимых в Украину, если их стоимость превышает 22 евро. Однако инициатива в очередной раз была отклонена Минфином из-за «шквала критики», несмотря на то, что лоббисты апеллировали к европейским нормам.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», согласно которому одно лицо может получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро. А начиная с четвертой такие отправления будут облагаться НДС, пошлинами и акцизом. Данное ограничение должно было заработать с 1 января 2019 года. Государственная фискальная служба ранее признала, что не сможет реализовать нормы этого закона из-за отсутствия понимания внедрение механизма отслеживания посылок.