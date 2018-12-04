Курс НБУ на 5 декабря: доллар подешевеет, евро подорожает
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2812.5926 (4 декабря – 2817.2738)
100 EUR – 3208.8869 (4 декабря – 3192.5347)
Во вторник, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,03/28,07 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,93/31,97 грн/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1458 грн/долл.