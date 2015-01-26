В Украине хотят отменить лицензии на экспорт и импорт алкоголя и сигарет

Соответствующий законопроект размещен на сайте ведомства.

В частности, документом предлагается отменить лицензирование экспорта и импорта спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, а также отменить финансовые санкции за непредоставление субъектами хозяйствования отчетов в этой сфере.

Кроме того, документ также предусматривает отмену лицензирования экспорта и импорта лазерных дисков и матриц.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли планирует отменить приказ Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии и сертификации, который предусматривает обязательную сертификацию компьютерной техники и строительного оборудования.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил перечень экспортно-импортных операций, осуществление которых требует лицензирования в 2015 году.