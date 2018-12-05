НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

В состав группы «Укрэксимбанка» вошла лизинговая компания «Эксимлизинг».

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу государственного «Укрэксимбанка».

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято 3 декабря.

По информации регулятора, помимо банка, в состав группы вошла лизинговая компания «Эксимлизинг».

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2017 года банк получил 929,406 млн грн прибыли.