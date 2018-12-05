Законопроект о «зеленых аукционах» соответствует мировому опыту - ЕБРР

По мнению замдиректора ЕБРР по Украине, законопроект №8449 приближает Украину к европейской модели формирования тарифов.

В Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) считают, что внедрение новой системы поддержки возобновляемой энергетики позволит формировать справедливую цену электроэнергии и будет способствовать становлению нового конкурентного рынка. Так заместитель директора ЕБРР по Украине Марина Петров прокомментировала решение парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса поддержать законопроект №8449, запускающий механизм «зеленых аукционов» уже с 2020 года.

«Это современный способ финансирования зеленой энергетики. Это то, что мы видим практически во всех странах. В этом смысле Украина догоняет мировой опыт. Для нас самое главное, почему очень важны аукционы, - потому что они позволяют верифицировать цену той электроэнергии, которая будет поставляться населению. Соответственно, очень важно, что это будет справедливая цена, и что она будет определяться в рамках аукционов», - завила Марина Петров.

По мнению замдиректора ЕБРР по Украине, законопроект №8449 приближает Украину к европейской модели формирования тарифов.

«Механизм поддержки тарифом, заранее установленным, сыграл свою очень важную роль в создании рынка и в Европе, и в Украине. На сегодняшний день все страны переходят к аукционам. Мы очень рады, что Украина тоже это делает», - подчеркнула она.

Как сообщалось, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта №8449. Данным законопроектом предусмотрено внедрение «зеленых» аукционов с 1 января 2020 года (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже в 2019 году. Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии. Как отметили депутаты, внедрение аукционов позволит снизить цены на зеленую электроэнергию благодаря запуску механизма конкуренции.

Сейчас в Украине действуют «зеленые» тарифы, которые стимулируют производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Они установлены в евро и действуют на период до 2030 года. По информации Госэнергоэффективности, на 1 октября 2018 года в Украине насчитывается 1925 МВт «зеленых» мощностей – из них – 57% приходится на солнечные электростанции, 27 ветровые станции.