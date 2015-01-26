Гривня на межбанке немного укрепилась к доллару и снизилась к евро

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,11/18,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2440/0,2480 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,9152 грн/долл., к этому часу было заключено 208 соглашений, объем торгов составил 173,08 млн долл.

Напомним, в пятницу, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,08/16,28 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,06/18,28 грн/евро.